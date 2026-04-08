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Alerta en Vinto: Perro con rabia muerde a 13 personas y más de 10 canes

Un niño menor de dos años está entre los casos más delicados, mientras autoridades activan un operativo para contener el brote.

Red Uno de Bolivia

08/04/2026 16:21

Alerta en Vinto: perro con rabia muerde a 13 personas y más de 10 canes. Imagen referen
Cochabamba, Bolivia

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Momentos de angustia y preocupación se viven en Vinto, donde un perro infectado con rabia desató una serie de ataques que dejó al menos 13 personas heridas y más de 10 perros afectados.

El jefe de Epidemiología del Sedes Cochabamba, Rubén Castillo, informó que dos de los casos revisten gravedad. Entre ellos, un niño menor de dos años, lo que ha encendido aún más las alarmas sanitarias.

“Tenemos 13 personas en contacto. Once no presentan complicaciones graves y ya reciben vacunación postexposición. Sin embargo, hay dos casos delicados: uno por la edad del menor y otro por la ubicación de las mordeduras, en zonas de alto riesgo como el rostro”, explicó la autoridad.

El animal, de raza mestiza y aproximadamente cinco años, deambulaba por la zona cuando comenzó a atacar tanto a personas como a otros canes, generando escenas de pánico entre vecinos.

Los perros agredidos se encuentran bajo vigilancia, mientras que las autoridades anunciaron una intervención inmediata en el sector para controlar el foco infeccioso y evitar que la enfermedad se propague.

El dato que más preocupa: en solo una semana se reportaron 312 casos de mordeduras de perros en el departamento, 14 de ellos en niños menores de cinco años.

Las autoridades piden a la población no bajar la guardia: ante cualquier mordedura, acudir de inmediato a un centro de salud puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

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