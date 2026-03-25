Ritter rechaza cuoteo y llama a campaña transparente

El candidato a la Gobernación de Santa Cruz por la agrupación Santa Cruz Para Todos (SCPT), Otto Ritter, descartó establecer alianzas con la agrupación Creemos, liderada por Luis Fernando Camacho, de cara a la segunda vuelta electoral.

“Queremos que todos formen parte del sueño cruceño, no hay ni va a haber cuoteo con nadie. Respecto a Camacho, que se dedique a la transición es correcto; yo lo que necesito es ganarme el voto de la gente que votó por él”, afirmó Ritter.

En relación al balotaje que disputará con Juan Pablo Velasco, el candidato expresó su expectativa de que la campaña se desarrolle en un marco de transparencia, una vez se habilite oficialmente el periodo proselitista.

“Que Juan Pablo Velasco haga conocer su propuesta, que trabaje y haga su campaña con transparencia y honestidad”, sostuvo.

Respecto a la futura conformación de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Ritter consideró positivo que esté integrada por representantes de distintas fuerzas políticas, al señalar que esto fortalecerá la fiscalización y el control institucional.

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