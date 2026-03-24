Otto Ritter recibe apoyo del alcalde electo de Samaipata para segunda vuelta

El alcalde electo de Samaipata, Richard Miranda, expresó su respaldo al candidato a la Gobernación de Santa Cruz, Otto Ritter para lo que será la segunda vuelta, destacando la urgencia de atender las principales demandas de su municipio.

Durante su intervención, Miranda aseguró que su apoyo responde a la necesidad de trabajar de manera conjunta por el desarrollo de la región. “Nos sacamos la camiseta política y queremos ponernos la camiseta del pueblo”, afirmó, al tiempo de remarcar que Samaipata enfrenta múltiples carencias.

El alcalde electo pidió priorizar proyectos en infraestructura caminera, además de mejoras en los sectores de salud y educación. También solicitó impulsar el turismo como motor económico para el municipio.

Por su parte, Ritter valoró el respaldo recibido y reafirmó su compromiso de trabajo conjunto.

“Vamos a trabajar de la mano con las autoridades y el pueblo de Samaipata para atender sus necesidades y sacar adelante sus proyectos”, señaló el candidato, destacando la importancia de fortalecer el desarrollo de las provincias.

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