Otto Ritter se muestra optimista y afirma que hoy debe “resucitar nuestra Gobernación”

El candidato a la Gobernación de Santa Cruz, Otto Ritter, comenzó este domingo su jornada electoral con actividades marcadas por la fe y el entorno familiar.

En contacto con medios de comunicación durante un desayuno de trabajo, Ritter expresó que inició el día asistiendo a misa, destacando el mensaje del evangelio sobre la resurrección de Lázaro como una señal simbólica para el departamento.

“Así también tiene que resucitar nuestra gobernación”, manifestó, señalando que recibe este momento con optimismo y convicción.

El candidato indicó que, tras el desayuno, acudirá a emitir su voto en el recinto que le corresponde. Posteriormente, acompañará a su hijo Federico a sufragar en el municipio de Porongo, donde también participa como candidato a concejal.

Respecto al cierre de la jornada, Ritter adelantó que permanecerá junto a su equipo y candidatos, a la espera de los resultados oficiales en horas de la tarde.

El aspirante a la Gobernación aseguró sentirse “feliz y contento” en este día decisivo, en el que la población acude a las urnas para definir a sus autoridades departamentales.

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