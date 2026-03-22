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“Cambio de ciclo y alta participación": lo que se espera de las elecciones en Bolivia, según analista

El analista William Herrera prevé una jornada con alta participación y destaca la relevancia del proceso para el escenario político.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

22/03/2026 8:01

Santa Cruz

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Las elecciones subnacionales en Bolivia se desarrollarán con normalidad y alta participación ciudadana, según el analista político William Herrera, quien destacó la relevancia de este proceso para el escenario nacional.

“Va a ser una jornada democrática, normal. El ciudadano boliviano siempre ha concurrido a las urnas y ha cumplido con su voto”, afirmó, al referirse al comportamiento histórico del electorado.

El experto señaló que este proceso representa un momento clave para la toma de decisiones.“Es cuando uno ejerce su derecho a elegir, cuando realmente decide por quién votar entre un abanico de posibilidades”, explicó.

Cambio de ciclo político

Herrera sostuvo que las elecciones podrían marcar un nuevo ciclo en la política boliviana, con retos para las futuras autoridades.

“Estamos en un cambio de ciclo, es importante que las nuevas autoridades tengan la vocación y las ganas de hacer las cosas mejor”, indicó, con énfasis en regiones como Santa Cruz.

También valoró la organización logística del órgano electoral, destacando los preparativos realizados para esta jornada.

El analista recomendó a la ciudadanía acudir temprano a votar, con el fin de facilitar el proceso y agilizar los resultados.

“La recomendación es asistir puntualmente para facilitar el proceso y tener resultados preliminares más rápidos”, concluyó.

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