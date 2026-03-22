Santa Cruz vive una jornada decisiva con la elección de autoridades subnacionales

Este domingo 22 de marzo, el departamento de Santa Cruz vive una jornada electoral decisiva con la elección de sus autoridades subnacionales, en un proceso que definirá el rumbo político y administrativo de la región.

Con una sola marca en la papeleta, la ciudadanía elegirá a alcalde, concejales, gobernador, vicegobernador y asambleístas, tanto por territorio como por población.

En total, 8.962 mesas de sufragio fueron habilitadas desde las 08:00, con el objetivo de garantizar el voto en todo el departamento.

Seguimiento y conteo de votos

El proceso contará con un sistema de conteo rápido, cuyos resultados podrán seguirse en tiempo real a través de las plataformas oficiales del Órgano Electoral Plurinacional.

Para esta jornada, se destinaron Bs 31 millones solo en Santa Cruz, reflejando la magnitud del proceso electoral en la región.

Otros mecanismos de elección

Las autoridades también recordaron que en algunas zonas se eligen representantes bajo el sistema de usos y costumbres, aunque este mecanismo se aplicará en una fecha distinta.

La jornada se instala como un momento clave en el que la ciudadanía define mediante su voto a las autoridades que estarán al frente del departamento.

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