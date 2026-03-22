Este domingo 22 de marzo se realizan las elecciones subnacionales en Bolivia y la ciudadanía puede consultar de forma rápida su recinto y mesa de votación a través de plataformas digitales habilitadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El TSE informó que los ciudadanos pueden verificar dónde votar mediante la aplicación móvil Yo Participo o a través del portal web oficial, herramientas que permiten acceder a la información electoral y evitar contratiempos el día de la votación.

Mediante la aplicación “Yo Participo”, disponible para sistemas Android e iOS, la ciudadanía boliviana puede verificar el recinto electoral y la mesa de sufragio a la que debe acudir para emitir su voto en las elecciones subnacionales.

Una vez descargada la aplicación, el usuario debe ingresar el número de cédula de identidad (sin la sigla del departamento), la fecha de nacimiento y completar el código captcha. Posteriormente, el sistema mostrará el recinto electoral, la dirección exacta y el número de mesa asignado.

Dónde votar hoy en Bolivia: consulta aquí tu recinto y mesa de sufragio. Foto: OEP

Además, la aplicación permite verificar si una persona fue seleccionada como jurado electoral para esta jornada.

El TSE también habilitó la consulta a través del portal web yoparticipo.oep.org.bo e informó que tanto la página como la aplicación fueron optimizadas para soportar un alto flujo de usuarios durante la jornada electoral.

Ante cualquier duda o consulta, la ciudadanía puede comunicarse con la línea gratuita 800-10-1771, habilitada las 24 horas por el ente electoral.

En estas elecciones subnacionales, los bolivianos elegirán gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales, autoridades que ejercerán funciones durante los próximos cinco años, en el periodo 2026-2031.





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