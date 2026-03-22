TEMAS DE HOY:
Accidente Cotoca Sebastián Marset Villa Tunari

26ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Otto Ritter emite su voto y convoca a los cruceños a las urnas: "Hoy empieza a construirse el sueño cruceño"

El candidato a la gobernación acudió acompañado de su familia y de su fórmula a la vicegobernación, destacando la importancia de la participación en las urnas.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

22/03/2026 10:40

Otto Ritter, candidato a la Gobernación de Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El candidato a la gobernación de Santa Cruz, Otto Ritter, ejerció esta mañana su derecho al voto en un ambiente de normalidad y acompañado de su familia, así como de su candidata a la vicegobernación.

Ritter recibió las papeletas municipales y departamentales y procedió a marcar su elección. Tras emitir su voto, se dirigió a la prensa para destacar la importancia de la participación ciudadana y del respeto a la voluntad popular.

"Ya hemos cumplido con nuestro deber ciudadano. La expectativa es que el pueblo cruceño vote con tranquilidad, en paz, y que concurra a las urnas. Hoy empieza a construirse el sueño cruceño. Queremos que la gente sueñe con una Santa Cruz mejor y para eso necesita venir a votar. La voluntad popular expresada en las urnas debe ser respetada", afirmó el candidato.

El político anunció que se trasladará a Porongo para acompañar a su hijo, quien es candidato a concejal en esa localidad, continuando con su agenda de supervisión y acompañamiento de la jornada electoral.

Con esta acción, Otto Ritter busca promover la participación ciudadana y reafirmar su compromiso con un proceso democrático transparente en el departamento.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:00

Uno decide 2026

14:00

Uno de película

15:30

La gran batalla: duelo de voces

17:00

Uno decide 2026

22:00

Uno de película

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:00

Uno decide 2026

14:00

Uno de película

15:30

La gran batalla: duelo de voces

17:00

Uno decide 2026

22:00

Uno de película

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD