Otto Ritter emite su voto y convoca a los cruceños a las urnas: "Hoy empieza a construirse el sueño cruceño"

El candidato a la gobernación acudió acompañado de su familia y de su fórmula a la vicegobernación, destacando la importancia de la participación en las urnas.
22/03/2026 10:40
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El candidato a la gobernación de Santa Cruz, Otto Ritter, ejerció esta mañana su derecho al voto en un ambiente de normalidad y acompañado de su familia, así como de su candidata a la vicegobernación.
Ritter recibió las papeletas municipales y departamentales y procedió a marcar su elección. Tras emitir su voto, se dirigió a la prensa para destacar la importancia de la participación ciudadana y del respeto a la voluntad popular.
"Ya hemos cumplido con nuestro deber ciudadano. La expectativa es que el pueblo cruceño vote con tranquilidad, en paz, y que concurra a las urnas. Hoy empieza a construirse el sueño cruceño. Queremos que la gente sueñe con una Santa Cruz mejor y para eso necesita venir a votar. La voluntad popular expresada en las urnas debe ser respetada", afirmó el candidato.
El político anunció que se trasladará a Porongo para acompañar a su hijo, quien es candidato a concejal en esa localidad, continuando con su agenda de supervisión y acompañamiento de la jornada electoral.
Con esta acción, Otto Ritter busca promover la participación ciudadana y reafirmar su compromiso con un proceso democrático transparente en el departamento.
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