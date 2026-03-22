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“Elijan a la persona con más capacidad”: El mensaje de Marinkovic tras votar

Durante la jornada electoral, el candidato enfatizó que todos los ciudadanos son libres de votar sin miedo ni “voto útil”.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

22/03/2026 9:50

Branko Marinkovic, candidato a la Gobernación
Santa Cruz, Bolivia

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El candidato a la Gobernación de Santa Cruz, Branko Marinkovic, llegó esta mañana al Colegio Americano, en el barrio Las Palmas de la zona sur de la ciudad, para participar de la jornada electoral de manera activa y acompañar a su equipo.

Branko Marinkovic, candidato a la Gobernación

“Tenemos que votar todos, es un deber. Queremos hacer cambios en el país y en Santa Cruz, llevar los proyectos que la población merece”, declaró Marinkovic al ingresar al recinto.

El candidato explicó que acompañará durante el día a varios miembros de su equipo, incluyendo al vicegobernador y a otros candidatos locales, recorriendo distintos colegios para ejercer su derecho al voto.

“Las expectativas son buenas; estamos seguros de la victoria y veremos los resultados esta noche, entre las 9 y 10”, señaló.

Marinkovic también hizo un llamado a la población: “Hoy todos somos libres de votar, no hay miedo ni voto útil. Tenemos la oportunidad de elegir a la persona con más capacidad”, afirmó.

El candidato fue recibido por medios de comunicación y simpatizantes mientras ingresaba al colegio, donde buscará su mesa de sufragio para emitir su voto.

 

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