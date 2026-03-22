Juan Pablo Velasco emitió su voto con un firme pedido de transparencia y respeto a los resultados

Antes de sufragar en la unidad educativa Nacional Salesiano, el candidato a la Gobernación de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, brindó declaraciones a la prensa en las que expresó su expectativa de que la jornada electoral represente un punto de inflexión para el departamento.

“Esperanzados de que merecemos mucho más y de que vamos a tener lo que merecemos; hoy se debería dar un cambio, tiene que ser la voluntad del pueblo cruceño, la democracia es eso”, afirmó.

Velasco destacó que el derecho a ser elegido está respaldado por la Constitución y aseguró que su equipo enfrenta este proceso con optimismo. “Estamos orgullosos de lo que hicimos, felices, estamos confiados”, indicó.

Asimismo, hizo énfasis en la importancia de que la votación se desarrolle en un ambiente pacífico y con garantías. “Que todos podamos acudir a las urnas a ejercer nuestro derecho, que podamos votar tranquilos, que se respeten los resultados, que sea transparente, que sea la voluntad de Dios y del pueblo cruceño”, manifestó.

El candidato llegó al recinto electoral acompañado de su familia y reiteró que su propuesta busca una transformación para Santa Cruz. “Se viene una Santa Cruz diferente”, sostuvo, al tiempo de calificar la Gobernación como “un desafío muy grande”.

En cuanto a la reciente designación de vocales electorales, consideró que no era necesaria a pocas horas de los comicios y volvió a insistir en que se garantice la transparencia del proceso.

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