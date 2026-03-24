Con el 95% de avance en el sistema de resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral, Juan Pablo Velasco se perfila como el candidato más votado en la elección a la Gobernación de Santa Cruz, alcanzando el 28,3% de los votos, seguido por Otto Ritter con el 26,7%. Ambos disputarán la segunda vuelta prevista para abril.

“Estamos muy contentos, honrados y orgullosos de lo que hemos construido. Muy agradecidos con todo el pueblo cruceño que nos apoyó, pero sabemos que el objetivo todavía no se ha cumplido”, sostuvo Velasco tras conocerse los resultados.

El candidato señaló que la próxima etapa estará centrada en consolidar su propuesta de transformación regional. “Tenemos que seguir trabajando para conseguir el voto y transmitir el mensaje de una Santa Cruz metrópoli, diferente y con visión a futuro”, afirmó.

Velasco destacó que su desempeño responde tanto a la planificación como al contacto directo con la ciudadanía. “Sabíamos que estábamos bien por los datos, pero más que eso es el cariño de la gente. Hemos recorrido las 15 provincias llevando un mensaje de renovación”, indicó.

En ese marco, insistió en la necesidad de encarar reformas estructurales. Sobre el actual gobernador, Luis Fernando Camacho, remarcó: “Una elección no va a cambiar el agradecimiento que sentimos los cruceños. No desmerece lo que ha hecho”.

Velasco también delineó su visión económica para el departamento. “Queremos que Santa Cruz sea una potencia económica de Sudamérica y un hub tecnológico en el corazón de la región”, afirmó.

“Los jóvenes se identifican con una forma distinta de hacer política, pero también hemos recibido respaldo de adultos mayores, gremialistas y transportistas”, dijo.

Respecto a posibles alianzas, fue enfático: “La prioridad no es hacer alianzas sino seguir difundiendo el mensaje. Una alianza no te asegura nada, los votantes no son rebaños”.

No obstante, confirmó que llamó al alcalde electo Manuel Saavedra para felicitarlo. También se refirió a su vínculo con Jorge Tuto Quiroga: “No tiene un rol activo en esta candidatura, pero es mi mentor político”.

Finalmente, envió un mensaje tanto a la ciudadanía como a su contrincante. “Al pueblo cruceño decirle gracias por el apoyo y la confianza. Nunca voy a olvidar esta elección, el compromiso está firme”, expresó.

“Al señor Otto Ritter felicitarlo por la gran campaña. Esperamos debatir, no es mi enemigo, lo respeto mucho. Que el pueblo cruceño defina quién será el próximo gobernador. Estoy convencido de que Santa Cruz merece renovación y una nueva forma de hacer política”, concluyó.

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