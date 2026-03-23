TSE: Avance del cómputo oficial llega al 40% en todo el país

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, informó que el proceso avanza sin observaciones y confirmó que la segunda vuelta se organizará para el 19 de abril en los departamentos que lo requieran.

Cómputo avanza a nivel nacional y departamental

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que el avance del cómputo oficial alcanza cerca del 40% a nivel nacional, mientras que en el departamento de La Paz ya llega al 17%.

La autoridad explicó que, pese a algunas demoras por las condiciones climáticas, el proceso se desarrolla con normalidad y sin observaciones.

“Estamos avanzando muy bien y, si todos los departamentos continúan así, en 72 horas podríamos entregar los resultados a nivel Bolivia”, señaló.

Ávila destacó que departamentos como Sucre y Oruro presentan un avance significativo, lo que permite mantener la proyección de entregar resultados oficiales hasta el día miércoles.

Segunda vuelta se alista para el 19 de abril

En relación a la segunda vuelta electoral, Ávila confirmó que el TSE ya trabaja en la planificación logística, tomando como referencia la fecha del 19 de abril.

Si bien aclaró que se debe esperar el cómputo oficial para confirmar los departamentos, indicó que los datos preliminares del sistema Sirepre ya anticipan que entre cinco y seis regiones podrían ir a esta nueva jornada electoral.

“Tenemos que esperar los resultados oficiales, pero ya tenemos la fecha. Inmediatamente que cierren los cómputos, vamos a lanzar la convocatoria”, explicó.

Preparativos: jurados, capacitación y debates

El presidente del TSE detalló que, una vez confirmada la segunda vuelta, se realizará un nuevo sorteo de jurados electorales, se ejecutarán procesos de capacitación y se organizarán debates para que la población conozca las propuestas de los candidatos.

Además, señaló que, en un plazo aproximado de 27 días, los ciudadanos volverán a las urnas en los departamentos donde no se haya definido un ganador en primera vuelta.

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