TSE alista segunda vuelta con nuevos jurados y debates

Gustavo Ávila confirmó que, tras el cierre del cómputo, se activará la convocatoria para organizar la nueva jornada electoral.

Segunda vuelta entra en fase de preparación

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que ya se trabaja en la organización de una eventual segunda vuelta electoral, prevista para el 19 de abril, una vez que concluyan los cómputos oficiales.

La autoridad explicó que, inmediatamente después de cerrar el conteo, el TSE lanzará la convocatoria en los departamentos donde no se haya definido un ganador.

Nuevo sorteo de jurados y capacitación

Ávila detalló que uno de los primeros pasos será la realización de un nuevo sorteo de jurados electorales, quienes deberán ser capacitados para garantizar el desarrollo del proceso.

“Vamos a sortear nuevos jurados, vamos a capacitar a los jurados”, indicó.

Debates antes de volver a las urnas

Además, el TSE prevé la realización de debates entre candidatos, con el objetivo de que la población conozca las propuestas antes de emitir su voto en la segunda vuelta.

El proceso se desarrollará en un plazo aproximado de 27 días, tiempo en el que se completará toda la logística electoral.

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