Velasco y Ritter disputarán la Gobernación en segunda vuelta en Santa Cruz

Con más del 95% de avance en el conteo rápido del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre), los candidatos Juan Pablo Velasco, de la agrupación Libre, y Otto Ritter, de Santa Cruz Para Todos, se perfilan para disputar una segunda vuelta por la Gobernación de Santa Cruz.

Los datos difundidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) muestran que ambos concentran la mayor votación, pero sin alcanzar el porcentaje necesario para ganar en primera vuelta, lo que encamina el proceso hacia un balotaje.

En la tendencia reflejada por el Sirepre, Velasco mantiene la delantera con el 28.3%, seguido muy de cerca por Ritter, que tiene el 26.71%, con una diferencia menor al 2%, lo que anticipa una definición ajustada y cargada de tensión política.

A medida que avanza el procesamiento de actas, la tendencia comienza a consolidarse. Sin embargo, desde el TSE recuerdan que estos resultados son preliminares y no sustituyen el cómputo oficial, único válido legalmente.

Según el calendario electoral, la eventual segunda vuelta está prevista para el 19 de abril, fecha en la que los cruceños volverán a las urnas para definir a su próxima autoridad departamental.

La jornada electoral se desarrolló con normalidad y una alta participación ciudadana, mientras el Tribunal Electoral Departamental continúa con el cómputo oficial en Sala Plena.

La decisión final aún está en juego, y Santa Cruz se prepara para una segunda vuelta que promete ser decisiva.

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