“Santa Cruz tiene potencial para exportar mucho más”, asegura Velasco desde Cainco

El candidato a la Gobernación cruceña, Juan Pablo Velasco, se pronunció hoy durante la renovación del directorio de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), reafirmando su compromiso con el desarrollo económico del departamento y la importancia del sector privado en la generación de empleo y riqueza.

“Muy contentos de estar acá, felicidades a Jean Pierre Antelo por la renovación de su gestión. Cainco es una institución tan importante que le ha dado tanto a Santa Cruz”, afirmó Velasco, recordando que su presencia en la entidad ha sido frecuente, incluso para presentar proyectos tecnológicos como blockchain.

El candidato enfatizó que la única forma sostenible de generar empleo es a través del sector privado.

“Si los cruceños queremos la infraestructura que nos merecemos, como el tren metropolitano, las carreteras o la salida a Puerto Busch, necesitamos la concesión privada de las grandes obras de infraestructura. Ese es nuestro plan de gobierno”, señaló.

Velasco también destacó la necesidad de reestructurar el presupuesto de la Gobernación, apuntando que un 65% del mismo se destina a bienes y servicios, mientras que gran parte del gasto en sueldos de salud no es administrable por la Gobernación.

El candidato criticó la falta de aprovechamiento de la tierra fértil del departamento y aseguró que Santa Cruz podría multiplicar sus exportaciones de carne y otros productos para igualar a países vecinos como Paraguay. Además, subrayó la importancia de apoyar tanto a grandes como pequeños productores en áreas como Chaco, Valle Grande o Norte Integrado.

Velasco recalcó que su prioridad son las personas y no los acuerdos políticos tradicionales. Mencionó, como ejemplo, la reciente muerte de una mujer que viajó a Brasil para trabajar y regresó sin vida a Bolivia, resaltando la falta de oportunidades laborales locales.

“Nuestra prioridad es 100% solucionar los problemas de los cruceños, de salud y de empleo. Las alianzas políticas pueden esperar, nuestra alianza principal es con la gente”, dijo.

Finalmente, Velasco hizo un llamado al gobierno nacional para avanzar en leyes clave que brinden seguridad jurídica e incentiven la inversión, como la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Inversión Extranjera.

“Se gobierna con leyes, no con decretos. Necesitamos certeza para que Santa Cruz pueda desarrollarse plenamente”, concluyó.

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