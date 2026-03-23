Velasco mantendrá su estrategia de cercanía con la gente de cara al balotaje

Santa Cruz se encamina a una segunda vuelta electoral que se realizará el domingo 19 de abril, donde los candidatos Juan Pablo Velasco y Otto Ritter disputarán la Gobernación, según los resultados rápidos preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En entrevista con el programa El Mañanero, el candidato Juan Pablo Velasco expresó su satisfacción por los resultados obtenidos en la primera vuelta del 22 de marzo, los cuales calificó como “históricos”. Aseguró recibir el respaldo ciudadano “con orgullo, humildad y respeto” hacia sus contendientes.

Velasco destacó que su desempeño electoral no fue una sorpresa, ya que —según afirmó— su equipo manejaba datos internos que anticipaban un buen resultado. Sin embargo, resaltó que el mayor respaldo provino del contacto directo con la población en mercados y municipios del departamento.

“El cariño de la gente es algo que me emociona. Hemos recorrido prácticamente todo Santa Cruz y eso se ha visto reflejado en las urnas”, sostuvo.

De cara a la segunda vuelta, el candidato señaló que no modificará su estrategia de campaña. Afirmó que su propuesta se centra en una visión de futuro para el departamento, con énfasis en seguridad, desarrollo productivo, infraestructura y oportunidades para jóvenes.

Entre sus principales planteamientos, mencionó la implementación de un tren metropolitano, mejoras en caminos para el sector productivo y condiciones de seguridad para las mujeres.

Respecto a su rival, Otto Ritter, Velasco reconoció su trayectoria política y lo felicitó por su campaña. “Compitamos con grandeza”, manifestó, subrayando que ambos comparten el amor por Santa Cruz, aunque representan visiones distintas.

En cuanto a la futura Vicegobernación, Velasco destacó que, independientemente del resultado, el departamento tendrá por primera vez una mujer en ese cargo. En su caso, resaltó las cualidades de su acompañante de fórmula, Paola Aguirre, a quien describió como una profesional con amplio conocimiento del Estatuto Autonómico.

Finalmente, el candidato agradeció tanto a quienes votaron por su propuesta como a quienes apoyaron otras opciones, e indicó que en las próximas semanas intensificará su recorrido por las provincias para consolidar su mensaje.

“Todavía no hemos conseguido nada. Vamos a seguir trabajando por una Santa Cruz diferente, con visión de futuro y abierta para todos”, concluyó.

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