Otto Ritter celebra su pase a segunda vuelta y apunta a conquistar indecisos

A un día de las elecciones subnacionales, el candidato a la Gobernación de Santa Cruz, Otto Ritter, confirmó que su alianza logró posicionarse en la segunda vuelta electoral, donde enfrentará a Juan Pablo Velasco. El aspirante calificó este resultado como un logro importante tras una campaña en la que, aseguró, partieron con escasas probabilidades.

“Recibimos la noticia con gran alegría y satisfacción. Era nuestro objetivo desde el inicio”, afirmó Ritter, quien destacó que su candidatura alcanzó cerca del 27% del respaldo ciudadano, consolidándose como una opción competitiva en la contienda.

El candidato atribuyó su crecimiento a tres factores clave: el despliegue territorial de su campaña —marcado por el uso de la denominada “petita”—, un plan de gobierno sólido y el trabajo constante de su equipo. Según explicó, lograron llegar a zonas donde otras campañas no tuvieron presencia, lo que permitió ampliar su base electoral.

De cara a la segunda vuelta, Ritter adelantó que mantendrá la misma estrategia. “Estamos en subida, no tenemos por qué cambiar ni de equipo ni de forma de trabajo”, sostuvo, al tiempo que señaló que el desafío ahora será convencer a los votantes indecisos y a quienes apoyaron otras candidaturas.

En ese contexto, lanzó críticas a su contrincante, al señalar que su propuesta representa “formación y conocimiento”, frente a lo que calificó como una alternativa “improvisada”.

Consultado sobre el electorado de candidatos que quedaron fuera de carrera, como Luis Fernando Camacho y Branco Marinkovic, Ritter expresó confianza en poder captar ese respaldo, destacando sus vínculos personales y políticos con ambos líderes.

Asimismo, resaltó el perfil de su candidata a la Vicegobernación, a quien describió como una profesional joven con sólida formación técnica, subrayando la importancia de que Santa Cruz cuente con liderazgo femenino en altos cargos.

Finalmente, Ritter envió un mensaje a la población cruceña, agradeciendo el apoyo recibido y asegurando que la segunda vuelta será decisiva. “Ahora la elección es más sencilla: planificación y futuro o improvisación. Los cruceños sabrán elegir”, concluyó.

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