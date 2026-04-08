Dictan detención preventiva para colombianos; 'Mapaya' irá a Cantumarca

Ocho de los implicados en la balacera de Paurito fueron enviados al penal de Palmasola, mientras que alias 'Mapaya' cumplirá detención en Cantumarca y un último sujeto en San Pedro. Esta decisión judicial busca desarticular la estructura operativa de la organización mediante el aislamiento estratégico de sus integrantes en diferentes departamentos del país.

El despliegue en el Palacio de Justicia

Un total de once ciudadanos colombianos y un boliviano comparecieron este miércoles ante el juez de medidas cautelares bajo un estricto resguardo policial. El grupo fue capturado tras una intervención en una lujosa casa quinta donde los sospechosos respondieron con fuego cruzado ante la presencia de los efectivos.

La balacera generó una profunda alarma en la comunidad de Paurito, activando de inmediato el protocolo de alta peligrosidad por parte del Ministerio Público. Los fiscales formalizaron cargos por homicidio en grado de tentativa, organización criminal y portación ilegal de armas de fuego contra todos los detenidos.

Perfiles de alta peligrosidad internacional

Entre los procesados sobresale la figura de Jorge Isaac Campas Jiménez, alias “Mapaya”, quien es señalado como el presunto cabecilla de la temida banda colombiana “Los Espartanos”. Las investigaciones lo sitúan como uno de los fugitivos más buscados en su país de origen, consolidando su perfil como un objetivo de alto valor para la seguridad regional.

Junto a él fue capturado Bladimir Rincón Muñoz, sujeto que ya cuenta con una sentencia condenatoria previa reportada por la Interpol Colombia. Este individuo posee un historial delictivo que incluye robo agravado y fabricación de armamento, lo que agrava la situación jurídica de la red desmantelada.

Conexiones transfronterizas y antecedentes

Las autoridades informaron que al menos cinco de estos delincuentes cuentan con un pasado de expulsión en Chile debido a delitos vinculados al tráfico de sustancias controladas. Estos antecedentes incluyen una prohibición vigente de ingreso a territorio chileno por un lapso de diez años, lo que evidencia su constante movilidad criminal por el continente.

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