Amplían imputación contra 'Mapaya' y otros 10 colombianos; estos son los nuevos delitos

El Ministerio Público amplió la imputación formal contra Jorge Isaac Campaz Jiménez, alias 'Mapaya', y otros diez ciudadanos colombianos capturados en Bolivia, quienes ahora enfrentan una serie de delitos graves vinculados a actividades criminales organizadas.

De acuerdo con la resolución presentada por la Fiscalía, Campaz Jiménez junto a Vladimir Rincón Muñoz y Jair Aragón Anchico fueron imputados por la presunta comisión de tráfico ilícito de armas de fuego, tenencia y porte ilegal, organización criminal, asociación delictuosa, atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado y homicidio en grado de tentativa.

En tanto, Yeyshon Dennis Carabalí Riascos, Diego Armando Murillo Quintero, Yilber Andrés Hinestroza Aragón, Ricardo Andrés Paez Tombe, Arley Torres Hernández, Huver Andrés Aragón Anchico, Kevin Aragón Y Evens Yessid Zúñiga Landazury por la presunta comisión de los delitos de Tráfico ilícito de armas de fuego, tenencia y porte o portación ilícita, organización criminal, asociación delictuosa atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado en grado de complicidad y homicidio en grado de tentativa.

Inicialmente, el Ministerio Público había acusado a los implicados por organización criminal, portación ilegal de armas de fuego y tentativa de homicidio, solicitando su detención preventiva en el penal de Palmasola mientras avanzan las investigaciones.

Actualmente, se desarrolla la audiencia de medidas cautelares de alias 'Mapaya', identificado como uno de los delincuentes más buscados en Colombia y señalado como presunto cabecilla de la organización criminal denominada 'Los Espartanos', junto a otros diez ciudadanos colombianos capturados tras una balacera contra la Policía en Paurito.

Asimismo, se informó que Vladimir Rincón Muñoz cuenta con antecedentes penales en Colombia. Según datos de Interpol, posee una sentencia condenatoria por delitos como concierto para delinquir, fabricación y tenencia de armas, homicidio y robo agravado.

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