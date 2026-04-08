Ingreso de frente frío provoca brusco descenso de temperaturas; hay alerta de heladas en Bolivia

El ingreso de un frente frío al territorio boliviano durante la noche del lunes ha generado un brusco descenso de temperaturas, con caídas que oscilan entre 6 y 12 grados, afectando a varias regiones del país.

Descensos y riesgo de heladas

Las bajas temperaturas ya se sienten en distintas zonas, especialmente en el sudoeste del departamento de Potosí, donde se registran temperaturas bajo cero y presencia de heladas.

Este fenómeno podría impactar en:

Cultivos agrícolas

Actividades productivas

Ganadería

Regiones afectadas

El frente frío tendrá incidencia en al menos tres departamentos y distintas regiones:

Tarija

Chuquisaca

Región del Chaco

Valles y norte integrado de Santa Cruz

Además, se prevén descensos leves en las temperaturas máximas en:

La Chiquitania

Beni

Pando

Norte de La Paz

Yungas

Comportamiento del clima

Si bien la cordillera oriental actúa como barrera natural, reduciendo el impacto directo en el occidente, el fenómeno ya genera efectos en varias zonas del país.

“El frente frío ha ingresado al país provocando descensos bruscos de temperatura entre 6 y 12 grados, además no se descarta la presencia de heladas que podrían afectar cultivos”, señala la pronosticadora Ana Mendoza.

El escenario climático se caracteriza por la combinación de:

Frío intenso

Lluvias

Cambios atmosféricos

Duración del fenómeno

Según el reporte, el frente frío se mantendrá activo hasta el 10 de abril, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura.

Las autoridades piden especial atención en sectores vulnerables, ante el riesgo de afectaciones en la salud y en la producción agrícola.

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