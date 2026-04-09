¿Cómo hacer las ‘frutinovelas’? Conozca aquí paso a paso cómo hacer estas historias virales

Descubre las herramientas tecnológicas esenciales y el proceso creativo detrás de las historias que están rompiendo las principales redes sociales.
09/04/2026 17:39
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TikTok se ha consolidado como el epicentro de la innovación tecnológica gracias a su formato de videos verticales que cautiva a millones. En este escenario, las ‘frutinovelas’ o historias de ‘frutas infieles’ han emergido como la tendencia más viral del momento.
El éxito de este contenido radica en la combinación de guiones melodramáticos con una estética visual generada íntegramente por inteligencia artificial. A continuación, presentamos los pasos fundamentales para sumarse a este fenómeno creativo con herramientas digitales de vanguardia.
Planificación y diseño de personajes
El primer paso consiste en estructurar una narrativa sólida y definir la identidad visual de los protagonistas frutales. Los creadores utilizan modelos de lenguaje para redactar guiones intensos que dividen los diálogos por personaje.
Producción de audio y estética visual
El dramatismo de estas historias depende directamente de la calidad sonora y el impacto de las imágenes. Es crucial asignar voces diferenciadas que aporten personalidad y tensión a cada escena del relato.
Animación y montaje final
La magia de las Frutinovelas ocurre cuando la imagen estática cobra vida mediante la sincronización labial automatizada. Este proceso une el audio previamente grabado con los personajes diseñados para lograr un efecto realista.
Es importante considerar que la mayoría de estas herramientas avanzadas de inteligencia artificial operan bajo modelos de suscripción. Aunque existen pruebas gratuitas limitadas, la creación de una serie constante requiere una inversión en créditos dentro de cada plataforma.
Fuente: Milenio.
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