¿Cómo hacer las ‘frutinovelas’? Conozca aquí paso a paso cómo hacer estas historias virales

TikTok se ha consolidado como el epicentro de la innovación tecnológica gracias a su formato de videos verticales que cautiva a millones. En este escenario, las ‘frutinovelas’ o historias de ‘frutas infieles’ han emergido como la tendencia más viral del momento.

El éxito de este contenido radica en la combinación de guiones melodramáticos con una estética visual generada íntegramente por inteligencia artificial. A continuación, presentamos los pasos fundamentales para sumarse a este fenómeno creativo con herramientas digitales de vanguardia.

Planificación y diseño de personajes

El primer paso consiste en estructurar una narrativa sólida y definir la identidad visual de los protagonistas frutales. Los creadores utilizan modelos de lenguaje para redactar guiones intensos que dividen los diálogos por personaje.

Definición de trama: Utiliza herramientas como Gemini o ChatGPT para obtener un guion en formato 9:16.

Utiliza herramientas como Gemini o ChatGPT para obtener un guion en formato 9:16. Prompts visuales: Describe la apariencia de cada fruta con detalles específicos de vestuario y entorno.

Producción de audio y estética visual

El dramatismo de estas historias depende directamente de la calidad sonora y el impacto de las imágenes. Es crucial asignar voces diferenciadas que aporten personalidad y tensión a cada escena del relato.

Conversión de texto a voz: Emplea CapCut o ElevenLabs para generar locuciones graves para villanos y agudas para protagonistas.

Emplea CapCut o ElevenLabs para generar locuciones graves para villanos y agudas para protagonistas. Generación de imágenes: Plataformas como Midjourney, DALL-E o Leonardo.ai permiten crear frutas con rasgos humanos en alta resolución.

Animación y montaje final

La magia de las Frutinovelas ocurre cuando la imagen estática cobra vida mediante la sincronización labial automatizada. Este proceso une el audio previamente grabado con los personajes diseñados para lograr un efecto realista.

Sincronización (Lipsync): Aplicaciones como HeyGen o Luma Dream Machine animan los labios de la fruta al ritmo del habla.

Aplicaciones como HeyGen o Luma Dream Machine animan los labios de la fruta al ritmo del habla. Edición técnica: CapCut funciona como el estudio final para ensamblar los metrajes y añadir bandas sonoras de alta carga dramática.

Es importante considerar que la mayoría de estas herramientas avanzadas de inteligencia artificial operan bajo modelos de suscripción. Aunque existen pruebas gratuitas limitadas, la creación de una serie constante requiere una inversión en créditos dentro de cada plataforma.

Fuente: Milenio.

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