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Basura que vale: la iniciativa que convierte plástico en baldosas ecológicas

Una emprendedora logró transformar toneladas de plástico en materiales de construcción, reduciendo la contaminación y generando empleo en comunidades vulnerables.

Silvia Sanchez

09/04/2026 14:06

Basura que vale: la iniciativa que convierte plástico en baldosas ecológicas. Imagen RR.SS.
Mundo

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En medio de una crisis global por la contaminación plástica, una iniciativa desde Uganda demuestra que los residuos también pueden convertirse en oportunidades reales.

La ingeniera y emprendedora Paige Balcom logró transformar más de 142 toneladas de plástico en baldosas ecológicas, un material resistente y funcional que ya encuentra espacio en la industria de la construcción.

De desecho a recurso

El proyecto, impulsado por la empresa Takataka Plastics, se enfoca en reutilizar plástico PET, uno de los residuos más abundantes y persistentes en el mundo.

Lejos de ser un experimento, la propuesta apunta a algo concreto: darle al plástico una salida comercial real.

Las baldosas producidas:

  • Son resistentes y funcionales

  • Tienen demanda en el mercado

  • Reducen el impacto ambiental

Impacto que va más allá del reciclaje

Hasta ahora, la iniciativa logró:

  • Procesar más de 142 toneladas de plástico

  • Evitar aproximadamente 312 toneladas de emisiones de CO₂

  • Reducir cerca de 28 kg de CO₂ por cada metro cuadrado producido

Esto posiciona al proyecto como una alternativa frente a materiales tradicionales más contaminantes.

Empleo y desarrollo local

Uno de los aspectos más valiosos es su impacto social. El modelo fue diseñado para:

  • Generar empleo en comunidades vulnerables

  • Procesar el material dentro del país

  • Mantener el valor económico en origen

De esta forma, no solo se reduce la contaminación, sino que también se impulsa el desarrollo local.

Un modelo que puede replicarse

A diferencia de muchas iniciativas de reciclaje que no logran sostenerse en el tiempo, este proyecto apuesta por un sistema escalable, con un producto útil y un mercado claro.

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