Basura que vale: la iniciativa que convierte plástico en baldosas ecológicas

En medio de una crisis global por la contaminación plástica, una iniciativa desde Uganda demuestra que los residuos también pueden convertirse en oportunidades reales.

La ingeniera y emprendedora Paige Balcom logró transformar más de 142 toneladas de plástico en baldosas ecológicas, un material resistente y funcional que ya encuentra espacio en la industria de la construcción.

De desecho a recurso

El proyecto, impulsado por la empresa Takataka Plastics, se enfoca en reutilizar plástico PET, uno de los residuos más abundantes y persistentes en el mundo.

Lejos de ser un experimento, la propuesta apunta a algo concreto: darle al plástico una salida comercial real.

Las baldosas producidas:

Son resistentes y funcionales

Tienen demanda en el mercado

Reducen el impacto ambiental

Impacto que va más allá del reciclaje

Hasta ahora, la iniciativa logró:

Procesar más de 142 toneladas de plástico

Evitar aproximadamente 312 toneladas de emisiones de CO₂

Reducir cerca de 28 kg de CO₂ por cada metro cuadrado producido

Esto posiciona al proyecto como una alternativa frente a materiales tradicionales más contaminantes.

Empleo y desarrollo local

Uno de los aspectos más valiosos es su impacto social. El modelo fue diseñado para:

Generar empleo en comunidades vulnerables

Procesar el material dentro del país

Mantener el valor económico en origen

De esta forma, no solo se reduce la contaminación, sino que también se impulsa el desarrollo local.

Un modelo que puede replicarse

A diferencia de muchas iniciativas de reciclaje que no logran sostenerse en el tiempo, este proyecto apuesta por un sistema escalable, con un producto útil y un mercado claro.

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