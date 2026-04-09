Basura que vale: la iniciativa que convierte plástico en baldosas ecológicas

Una emprendedora logró transformar toneladas de plástico en materiales de construcción, reduciendo la contaminación y generando empleo en comunidades vulnerables.
09/04/2026 14:06
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En medio de una crisis global por la contaminación plástica, una iniciativa desde Uganda demuestra que los residuos también pueden convertirse en oportunidades reales.
La ingeniera y emprendedora Paige Balcom logró transformar más de 142 toneladas de plástico en baldosas ecológicas, un material resistente y funcional que ya encuentra espacio en la industria de la construcción.
De desecho a recurso
El proyecto, impulsado por la empresa Takataka Plastics, se enfoca en reutilizar plástico PET, uno de los residuos más abundantes y persistentes en el mundo.
Lejos de ser un experimento, la propuesta apunta a algo concreto: darle al plástico una salida comercial real.
Las baldosas producidas:
Son resistentes y funcionales
Tienen demanda en el mercado
Reducen el impacto ambiental
Impacto que va más allá del reciclaje
Hasta ahora, la iniciativa logró:
Procesar más de 142 toneladas de plástico
Evitar aproximadamente 312 toneladas de emisiones de CO₂
Reducir cerca de 28 kg de CO₂ por cada metro cuadrado producido
Esto posiciona al proyecto como una alternativa frente a materiales tradicionales más contaminantes.
Empleo y desarrollo local
Uno de los aspectos más valiosos es su impacto social. El modelo fue diseñado para:
Generar empleo en comunidades vulnerables
Procesar el material dentro del país
Mantener el valor económico en origen
De esta forma, no solo se reduce la contaminación, sino que también se impulsa el desarrollo local.
Un modelo que puede replicarse
A diferencia de muchas iniciativas de reciclaje que no logran sostenerse en el tiempo, este proyecto apuesta por un sistema escalable, con un producto útil y un mercado claro.
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