“Ya están funcionando”: Economía confirma liberación de tarjetas para uso internacional

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, aseguró que la liberación del uso de tarjetas para pagos al exterior ya es efectiva y que la reglamentación correspondiente se encuentra plenamente vigente.

“Ya salió, hoy en día funcionan las tarjetas”, afirmó la autoridad, al referirse a las dudas expresadas por algunos analistas sobre la habilitación de estos instrumentos para transacciones internacionales.

Según el ministro, actualmente los usuarios pueden realizar compras y pagos fuera del país sin restricciones, desmintiendo versiones que señalaban lo contrario.

Respuesta a las críticas

Espinoza cuestionó a quienes ponían en duda la medida y aseguró que incluso algunos de ellos ya reconocen que el sistema está operativo.

“Esos opinadores que decían que no se podía, ya podían comprar lo que querían con las tarjetas”, sostuvo.

Evaluación del contexto económico

La autoridad también se refirió al reciente informe del Banco Mundial, al que calificó como positivo para el país.

Según Espinoza, el documento:

Refleja la situación económica heredada

Valida las medidas adoptadas por el actual gobierno

Proyecta una mejora en el corto y mediano plazo

“Valida lo que hemos hecho en estos apenas cinco meses de gobierno”, afirmó, destacando acciones orientadas a estabilizar la economía y generar expectativas de crecimiento.

Expectativas

El ministro sostuvo que las medidas implementadas tendrán un impacto más visible el próximo año, especialmente en el sector externo y en la percepción económica de la población.

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