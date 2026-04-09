Atención: estas son las multas por no votar y otras infracciones electorales

De cara a la jornada electoral del 19 de abril, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) estableció un régimen de multas para quienes incumplan la normativa vigente.

Las sanciones están basadas en el salario mínimo nacional y varían según la gravedad de la infracción y el rol de cada persona durante el proceso electoral.

Jurados electorales: las multas más altas

Los jurados cumplen un rol clave, por lo que las sanciones son más estrictas:

Multa de Bs 1.650 (50%)

No asistir sin justificación

Abandonar la mesa

Negarse a firmar el acta

No consignar resultados

No reportar irregularidades

Multa de Bs 990 (30%)

Ausentarse sin autorización

No devolver material electoral

Incumplir horarios de votación

Notarios electorales

Multa de Bs 1.650 (50%)

No apoyar en la organización o capacitación

No presentarse el día de la votación

No reportar en sistemas oficiales

No distribuir material electoral

Servidores públicos

Multa de Bs 660 (20%)

Circular en vehículos oficiales sin autorización

No exigir el certificado de sufragio en los 90 días posteriores

Ciudadanía en general

Multa de Bs 660 (20%)

No votar

No presentar certificado de sufragio

Circular sin autorización el día de la elección

Multa de Bs 330 (10%)

No inscribirse en el padrón electoral

Registrarse con datos incompletos

Además, esta sanción de Bs 660 también aplica a funcionarios de entidades financieras que no soliciten el certificado de votación cuando corresponde.

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