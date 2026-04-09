Atención: estas son las multas por no votar y otras infracciones electorales

El Tribunal Supremo Electoral definió sanciones económicas para jurados, notarios, funcionarios públicos y ciudadanos que incumplan sus obligaciones durante la jornada electoral.
09/04/2026 13:05
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De cara a la jornada electoral del 19 de abril, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) estableció un régimen de multas para quienes incumplan la normativa vigente.
Las sanciones están basadas en el salario mínimo nacional y varían según la gravedad de la infracción y el rol de cada persona durante el proceso electoral.
Jurados electorales: las multas más altas
Los jurados cumplen un rol clave, por lo que las sanciones son más estrictas:
Multa de Bs 1.650 (50%)
No asistir sin justificación
Abandonar la mesa
Negarse a firmar el acta
No consignar resultados
No reportar irregularidades
Multa de Bs 990 (30%)
Ausentarse sin autorización
No devolver material electoral
Incumplir horarios de votación
Notarios electorales
Multa de Bs 1.650 (50%)
No apoyar en la organización o capacitación
No presentarse el día de la votación
No reportar en sistemas oficiales
No distribuir material electoral
Servidores públicos
Multa de Bs 660 (20%)
Circular en vehículos oficiales sin autorización
No exigir el certificado de sufragio en los 90 días posteriores
Ciudadanía en general
Multa de Bs 660 (20%)
No votar
No presentar certificado de sufragio
Circular sin autorización el día de la elección
Multa de Bs 330 (10%)
No inscribirse en el padrón electoral
Registrarse con datos incompletos
Además, esta sanción de Bs 660 también aplica a funcionarios de entidades financieras que no soliciten el certificado de votación cuando corresponde.
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