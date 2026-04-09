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Atención: estas son las multas por no votar y otras infracciones electorales

El Tribunal Supremo Electoral definió sanciones económicas para jurados, notarios, funcionarios públicos y ciudadanos que incumplan sus obligaciones durante la jornada electoral.

Silvia Sanchez

09/04/2026 13:05

Estas son las multas por no votar y otras infracciones electorales. Imagen Fuente Directa.
Bolivia

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De cara a la jornada electoral del 19 de abril, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) estableció un régimen de multas para quienes incumplan la normativa vigente.

Las sanciones están basadas en el salario mínimo nacional y varían según la gravedad de la infracción y el rol de cada persona durante el proceso electoral.

Jurados electorales: las multas más altas

Los jurados cumplen un rol clave, por lo que las sanciones son más estrictas:

Multa de Bs 1.650 (50%)

  • No asistir sin justificación

  • Abandonar la mesa

  • Negarse a firmar el acta

  • No consignar resultados

  • No reportar irregularidades

Multa de Bs 990 (30%)

  • Ausentarse sin autorización

  • No devolver material electoral

  • Incumplir horarios de votación

Notarios electorales

Multa de Bs 1.650 (50%)

  • No apoyar en la organización o capacitación

  • No presentarse el día de la votación

  • No reportar en sistemas oficiales

  • No distribuir material electoral

Servidores públicos

Multa de Bs 660 (20%)

  • Circular en vehículos oficiales sin autorización

  • No exigir el certificado de sufragio en los 90 días posteriores

Ciudadanía en general

Multa de Bs 660 (20%)

  • No votar

  • No presentar certificado de sufragio

  • Circular sin autorización el día de la elección

Multa de Bs 330 (10%)

  • No inscribirse en el padrón electoral

  • Registrarse con datos incompletos

Además, esta sanción de Bs 660 también aplica a funcionarios de entidades financieras que no soliciten el certificado de votación cuando corresponde.

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