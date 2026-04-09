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Indignación por un perro tatuado: reabre el debate sobre el maltrato animal

Un video viral mostró a un perro sin pelo cubierto de tatuajes en una feria en Shanghái, desatando críticas y cuestionamientos sobre el bienestar animal.

Silvia Sanchez

09/04/2026 11:54

Indignación por un perro tatuado: reabre el debate sobre el maltrato animal. Imagen RR.SS.
Mundo

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Una imagen que rápidamente se volvió viral encendió la polémica en redes sociales. En ella se observa a un perro de raza Xoloitzcuintle completamente cubierto de tatuajes, durante la feria Pet Fair Asia en Shanghái.

El caso generó una ola de indignación luego de que, según reportes, el propietario afirmara que los tatuajes se realizaron sin anestesia, lo que encendió alarmas sobre posibles situaciones de maltrato.

Viral y controversia

El video muestra al animal con tinta de colores en gran parte de su cuerpo, lo que provocó reacciones inmediatas:

  • Usuarios que calificaron la práctica como cruel

  • Críticas a la industria del entretenimiento animal

  • Debates sobre los límites del “estilo” aplicado a mascotas

¿Dónde están los límites?

El caso volvió a poner sobre la mesa una discusión clave:
¿hasta qué punto las intervenciones estéticas en animales son aceptables?

Especialistas en bienestar animal suelen advertir que:

  • Procedimientos innecesarios pueden generar dolor y estrés

  • Las mascotas no pueden dar consentimiento

  • El cuidado debe priorizar su salud física y emocional

Un debate abierto

Más allá del impacto visual, el episodio refleja una tensión creciente entre tendencias estéticas y derechos animales.

Mientras algunos lo ven como una forma extrema de expresión, otros lo consideran un ejemplo claro de prácticas que deberían ser reguladas o prohibidas.

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