¿Los más “buenos” nacen en ciertos meses? Esto dice la ciencia

¿El mes en el que nacemos puede influir en cómo somos? Aunque suene sorprendente, diversos estudios científicos han explorado esta posibilidad y encontraron ciertas tendencias que vinculan el entorno temprano con el desarrollo emocional.

Lejos de la astrología, estas investigaciones analizan factores ambientales durante el embarazo y los primeros meses de vida, como la luz solar, la temperatura y las condiciones del entorno, que podrían dejar huellas a largo plazo en la conducta.

¿Qué meses destacan?

Según estas investigaciones, las personas nacidas en primavera —entre septiembre y diciembre en el hemisferio sur— tienden a presentar, en promedio:

Mejor estado de ánimo

Mayor estabilidad emocional

Más optimismo

Mayor sociabilidad

Este efecto sería más marcado en quienes nacen cerca del final del invierno, justo antes del cambio de estación.

¿Por qué ocurre esto?

Los especialistas señalan que estos resultados podrían estar relacionados con procesos biológicos como:

Mayor exposición a la luz solar durante etapas clave

Influencia en la producción de serotonina (relacionada con el bienestar)

Regulación de los ritmos biológicos

Estos factores impactan en el desarrollo del cerebro, especialmente en áreas vinculadas a la gestión de emociones.

¿Es algo definitivo?

La respuesta es no.

Los propios científicos advierten que:

Se trata de tendencias generales , no reglas individuales

Las diferencias son leves y estadísticas

No permiten predecir cómo será una persona en particular

Aspectos como la crianza, la educación, el entorno social y las experiencias personales tienen un peso mucho mayor en la construcción de la personalidad.

Una variable más

Incluso en la adultez, algunos estudios detectan asociaciones entre la estación de nacimiento y ciertos rasgos o riesgos de salud mental, pero siempre con diferencias mínimas.

En definitiva, el mes de nacimiento puede influir… pero es solo una pieza más en un rompecabezas complejo.

Mira la programación en Red Uno Play