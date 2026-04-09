Avila sobre NGP: "Hemos actuado con la ley en la mano"

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, defendió de manera enfática la actuación del organismo electoral frente a la polémica por la declinatoria de la organización Nueva Generación Patriótica (NGP) en la segunda vuelta electoral. Ávila aseguró que el Tribunal actuó en estricto cumplimiento de la ley y rechazó las presiones de actores políticos para vulnerar la normativa vigente.

Cumplimiento de la Ley ante críticas de exautoridades

Ávila fue tajante al señalar que el TSE no puede apartarse del marco legal establecido desde 2014, norma que ya fue aplicada en tres procesos electorales subnacionales previos. El presidente del ente electoral lamentó que exautoridades y legisladores que aprobaron dicha ley hoy pretendan "malinformar" a la ciudadanía.

"Nos preocupa que existan ciudadanos y exautoridades que nos pidan que cometamos un delito, que es incumplir la ley. Democracia también es cumplir las reglas de juego", afirmó Ávila.

El presidente explicó que la ley faculta a las organizaciones políticas a declinar su candidatura una vez convocada la segunda vuelta. En el caso de La Paz, al retirarse NGP, el órgano electoral está obligado legalmente a proclamar ganador al otro candidato.

Proceso de cancelación de personería jurídica

Sobre el futuro de Nueva Generación Patriótica (NGP), el presidente del TSE confirmó que se ha iniciado un proceso que podría derivar en la cancelación de su personería jurídica.

El motivo: La Sala Plena identificó que la conducta de la organización se adecúa a prohibiciones legales.

La prueba clave: El documento de desistimiento de participar en el balotaje, sumado a antecedentes previos donde la organización también optó por no participar.

El proceso: Se ha procedido con la notificación de la resolución inicial y se respetará el debido proceso, permitiendo que la organización política recurra a las instancias correspondientes si así lo decide.

Cierre de la vía administrativa y batalla judicial

Respecto a las acciones legales emprendidas por el señor Yahuasi, Ávila informó que el recurso extraordinario de revisión (la última instancia administrativa ante el TSE) ya fue rechazado.

Ante el anuncio de que el caso ha sido trasladado a la justicia ordinaria, el presidente del TSE manifestó que el Tribunal está a la espera de las audiencias para demostrar ante los jueces que actuaron "con la ley en la mano".

"Todo lo establecido en la ley se ha cumplido a cabalidad. Por eso exigimos a las autoridades que también respeten la norma", concluyó la autoridad electoral.

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