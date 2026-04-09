Pedraza dice que la Ley 157 era necesaria pero requiere mayor socialización

El analista político Gustavo Pedraza se refirió este miércoles, en el programa Que No Me Pierda, a la reciente promulgación de la Ley 157 por el presidente Rodrigo Paz, que permite al INRA convertir la pequeña propiedad titulada en mediana. Para Pedraza, la ley representa un avance necesario en un tema que ha sido debatido durante más de 20 años.

“Es un debate antiguo; nuestra legislación es obsoleta respecto a la clasificación del tipo de propiedad y tiene que ser actualizada. Tiene más de 70 años y creo que en esa parte se está avanzando. Este proyecto de ley viene desde hace cuatro o cinco años atrás y ya ha sido aprobado en esta legislatura. La ley tiene el apoyo de campesinos y pequeños productores”, explicó el analista.

Pedraza aclaró que la norma solo afecta a la pequeña propiedad individual y es voluntaria, por lo que los propietarios deciden si desean transformar su propiedad.

“Esta libertad para decidir si quiere o no es importante. Las leyes no son para quedarse como estaban, sino que tienen que adaptarse al desarrollo de la economía y la sociedad. Estoy seguro que los productores de San Julián y Yapacaní están apoyando esta ley”, afirmó.

El analista también señaló que la falta de socialización ha generado confusión y que lo ideal hubiera sido realizar seminarios o talleres para discutir cada punto. “Se hubiera ahorrado todas estas posiciones que a lo mejor tienen una carga ideológica. Me hubiera sido útil un debate sobre este tema”, agregó.

Además, Pedraza enfatizó la necesidad de fortalecer la institucionalidad del INRA. “La ley dice que para ser director nacional del INRA se requiere práctica en materia agraria de siete años, pero no sabemos cómo están las designaciones de cada autoridad. La institucionalidad del INRA tiene que ser técnica y salir del interés partidario”, puntualizó.

Finalmente, subrayó que la ley abre la puerta a una revisión integral de la legislación agraria, cartografía y organización de las propiedades estatales.

“No tenemos una cartografía completa, no están organizadas todas las propiedades y hay que discutir la integridad de la Ley INRA, que ya va a cumplir 30 años. La cuestión agraria debe ser parte de una agenda estratégica del país”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play