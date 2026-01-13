Pedraza: "El nuevo decreto fue escuchando a los sectores sociales"

El analista Gustavo Pedraza analizó la promulgación del nuevo Decreto Supremo 5516 y considera que es la representación de un pacto entre el gobierno y los sectores sociales.

Pedraza lamenta que ese acuerdo o pacto haya sido bajo presión de sectores y que no sea bajo la institucionalidad, donde las soluciones sean el debate y no las calles.

“En lo político, el mensaje que se puede interpretar es que (el gobierno) decidió escuchar a los sectores que votaron por ellos, pero es muy importante que la gobernabilidad sea lograda tanto en la Asamblea Legislativa como en la sociedad, pero no bajo presión, no bajo violencia, no con los bloqueos”, menciona el analista.

Pedraza advirtió que si no se supera el método de la presión, el país no va a desarrollar, que sería el aprendizaje que dejó la promulgación del decreto 5516.

