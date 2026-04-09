“Gracias, mamá”: La historia de superación de Franco, un joven con autismo, que llegó a la universidad

Superar barreras y acceder a la educación superior es posible cuando existen oportunidades y, sobre todo, cuando hay perseverancia. Ese es el caso de Franco Loza Quisbert, un joven de 19 años que hoy inicia una nueva etapa en la universidad con un sueño claro: convertirse en profesional en el área de la informática.

Un camino difícil

El recorrido de Franco no fue sencillo. Durante su etapa escolar enfrentó bullying, discriminación y constantes cambios de colegio, llegando a pasar por al menos siete instituciones antes de lograr graduarse como bachiller.

“En primaria no me fue bien (…) sufrí mucho bullying y discriminación”, recuerda.

Vivir con autismo

Franco vive con trastorno del espectro autista, una condición que implicó desafíos adicionales en su formación, especialmente en su interacción social.

Su madre relata que, en muchos momentos, él no se sentía aceptado.

“Le dolía, ya no quería ir al colegio (…) no tenía amigos, solo compañeros circunstanciales”, cuenta.

El apoyo que hizo la diferencia

A pesar de las dificultades, el respaldo de su familia y programas de inclusión fueron fundamentales para que Franco continúe adelante y no abandone sus estudios.

Ese esfuerzo dio frutos: logró ingresar a la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), donde comenzará su formación profesional.

“Yo sé que la carrera no es fácil, pero voy a luchar hasta el final”, afirma.

“Gracias, mamá”

Uno de los momentos más emotivos de su historia llega cuando Franco reconoce el apoyo incondicional de su madre.

“Gracias por todo, mami. Te quiero mucho. Gracias por haber luchado incansablemente”, expresó.

Un ejemplo de inclusión

La historia de Franco es un recordatorio de que la inclusión no es solo un acto de apoyo, sino un derecho que permite construir oportunidades reales.

Hoy, su ingreso a la universidad no solo representa un logro personal, sino también un mensaje de esperanza para otros jóvenes que enfrentan barreras similares.

Su historia demuestra que, con apoyo y determinación, los sueños sí se pueden alcanzar.

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