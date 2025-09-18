Desaparición termina en tragedia: hallan muerto a niño autista y arrestan a su madre por 'crueldad'

La muerte de Bryan Vásquez, un niño de 12 años con trastorno del espectro autista (TEA), sacudió a Nueva Orleans y generó un intenso debate sobre la responsabilidad familiar y las demoras en la investigación policial.

El menor fue reportado como desaparecido el pasado 14 de agosto por su familia. De acuerdo con la Policía de Nueva Orleans, Bryan había salido de su habitación durante la madrugada y fue captado por la cámara del timbre de una vivienda caminando solo, vistiendo únicamente un pañal, alrededor de las cinco de la mañana.

Una semana después, el 26 de agosto, su cuerpo fue hallado en una laguna del barrio Michoud con signos de ahogamiento y traumatismos provocados por el ataque de un caimán, según informó la vocera policial Anne Kirkpatrick.

La tragedia derivó en la detención de su madre, Hilda Vásquez, quien enfrenta cargos de “crueldad en segundo grado hacia menores y homicidio por negligencia”. El Tribunal de Magistrados de la Parroquia de Orleans ordenó que permanezca encarcelada sin derecho a fianza.

La investigación del Departamento de Servicios para Niños y Familias de Luisiana (DCFS) reveló que tanto la madre como su hijo menor de tres años habían dado positivo por consumo de cocaína a principios de este año. Además, la policía citó un “patrón de abuso y una crianza fallida” en el historial de la familia, de acuerdo con el medio local The Advocate.

Vecinos del barrio expresaron indignación y denunciaron que las autoridades tardaron en reaccionar a la alerta inicial de desaparición. El canal WDSU reportó que, pese a las llamadas al 911, pasaron varias horas antes de que se activara un operativo de búsqueda formal.

Mira la programación en Red Uno Play