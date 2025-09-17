[VIDEO] “Fue a tomarse un selfi”: Intentó recuperar su billetera, resbaló y murió frente a sus amigos

Un trágico accidente ocurrido en la Zona Sur de Río de Janeiro conmociona a la comunidad y a miles de usuarios en redes sociales. Guilherme Campitelli, de 31 años, perdió la vida en São Conrado tras resbalar en un cerro cuando intentaba recuperar su billetera, caída minutos antes mientras se sacaba una selfi junto a sus amigos.

El hecho sucedió en las inmediaciones de la bicisenda Tim Maia, a la salida de un boliche. Según testigos, el joven descendió unos metros por la ladera para buscar el objeto personal, pero perdió el equilibrio, cayó y se golpeó fatalmente la cabeza. Todo ocurrió frente a varios de sus amigos, quienes no pudieron hacer nada para salvarlo.

La tragedia quedó registrada en un video que rápidamente se viralizó. En las imágenes se observa a Campitelli, vestido con bermudas, musculosa y zapatillas, intentando mantener el equilibrio sobre las piedras antes de caer.

“Lo que nos llegó es que se resbaló, se lastimó y terminó ocurriendo esta fatalidad. Era mi único sobrino”, expresó, visiblemente afectado, su tío Juanildo Freitas en diálogo con el medio g1.

La comisaria a cargo del caso, Daniela Terra, confirmó que la principal hipótesis es la de un accidente y que el testimonio de un amigo que lo acompañaba resultará clave para cerrar la investigación.

Antes del hecho, Campitelli había compartido en sus redes sociales una última publicación desde la fiesta donde se lo veía sonriente y escribía: “siendo joven”. Horas más tarde, la celebración terminó en una dolorosa tragedia que ahora enluta a familiares y amigos.

A continuación, el video:

