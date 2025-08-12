Un accidente de tránsito ocurrido en el cuarto anillo del Cambódromo quedó registrado por cámaras de seguridad que captaron el momento exacto del impacto entre un micro de servicio público y un auto, dejando como resultado un pasajero expulsado por la ventana del micro.

Según las imágenes, el micro realizaba una maniobra indebida para girar cuando un vehículo blanco circulaba por la vía. El conductor del auto no logró frenar a tiempo y terminó colisionando contra el micro, lo que provocó que el pasajero que se encontraba sentada al lado del conductor saliera literalmente arrojado por la ventana.

El incidente ocurrió en un instante, exactamente en el segundo seis tras el impacto. Afortunadamente, la persona quedó atrapada entre ambos vehículos, lo que evitó una caída mayor. Momentos después, el usuario logró levantarse por sus propios medios, subió a la calzada y caminó hacia el micro, que aparentemente continuó su marcha.

El conductor del auto descendió segundos después para evaluar los daños ocasionados por el choque.

A continuación, el video:

