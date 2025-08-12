TEMAS DE HOY:
Triple colisión hospitalizada Abigeato

24ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Micro y auto colisionan en cuarto anillo Cambódromo; pasajero sale expulsado por la ventana

Según las imágenes, el micro realizaba una maniobra indebida para girar cuando un vehículo blanco circulaba por la vía.

Charles Muñoz Flores

12/08/2025 11:55

Pasajera expulsada por la ventana tras choque entre micro y auto. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Un accidente de tránsito ocurrido en el cuarto anillo del Cambódromo quedó registrado por cámaras de seguridad que captaron el momento exacto del impacto entre un micro de servicio público y un auto, dejando como resultado un pasajero expulsado por la ventana del micro.

Según las imágenes, el micro realizaba una maniobra indebida para girar cuando un vehículo blanco circulaba por la vía. El conductor del auto no logró frenar a tiempo y terminó colisionando contra el micro, lo que provocó que el pasajero que se encontraba sentada al lado del conductor saliera literalmente arrojado por la ventana.

El incidente ocurrió en un instante, exactamente en el segundo seis tras el impacto. Afortunadamente, la persona quedó atrapada entre ambos vehículos, lo que evitó una caída mayor. Momentos después, el usuario logró levantarse por sus propios medios, subió a la calzada y caminó hacia el micro, que aparentemente continuó su marcha.

El conductor del auto descendió segundos después para evaluar los daños ocasionados por el choque. 

A continuación, el video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD