Internacional

¡Fuertes imágenes! Hombre fallece tras recibir un puñetazo en una discusión de tránsito

Las imágenes de cámaras de seguridad muestran a la víctima, visiblemente molesta, acercarse al conductor para increparlo.

Charles Muñoz Flores

12/08/2025 10:55

Hombre fallece tras recibir un puñetazo en una discusión de tránsito. FOTO: Captura de pantalla. Montaje CHMF.
Rusia

Lo que comenzó como un reclamo por un aparente malentendido de tránsito terminó en una tragedia en cuestión de segundos. Un hombre perdió la vida tras recibir un solo puñetazo durante una discusión en la vía pública, luego de confundir el vehículo de un repartidor con el de otra persona.

Las imágenes de cámaras de seguridad muestran a la víctima, visiblemente molesta, acercarse al conductor para increparlo. Segundos después, el agresor desciende de su vehículo, se aproxima y le propina un único golpe directo al rostro. El impacto deja al hombre inconsciente en el suelo, donde permanece inmóvil.

El atacante, sin mostrar señales de auxilio, regresa a su automóvil para aparentemente alejarse del lugar, mientras testigos observan la escena con desconcierto.

La víctima fue atendida posteriormente, pero las lesiones resultaron fatales. La policía local investiga el caso y busca determinar si el agresor actuó con intención de causar daño grave o si se trató de un acto impulsivo derivado de la ira al volante.

A continuación, el video:

 

