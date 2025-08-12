TEMAS DE HOY:
Abigeato Sujetos aprehendidos por pornografía Relato del policía

17ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

8ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

“Los robos son constantes”: Incendian vehículos de presuntos abigeatistas en La Brecha 4

Los presuntos responsables fueron amarrados y entregados a efectivos policiales que llegaron al lugar.

Charles Muñoz Flores

12/08/2025 9:07

Incendian vehículos de presuntos abigeatistas en La Brecha 4. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Productores de la colonia menonita Swift Current denunciaron un nuevo caso de supuesto abigeato ocurrido la mañana de este martes en la carretera Río Grande, especificamente en La Brecha 4. Según información preliminar, comunarios interceptaron a tres personas que presuntamente transportaban tres vacas lecheras robadas.

La reacción de la comunidad fue inmediata: en medio de la indignación, los vecinos procedieron a quemar dos vehículos en los que se trasladaban los sospechosos.

Posteriormente, los presuntos responsables fueron amarrados y entregados a efectivos policiales que llegaron al lugar.

Testigos relataron que en las últimas semanas se registró el robo de alrededor de 20 reses en la zona, lo que mantiene en constante alerta a las familias productoras.

Muchos se han visto obligados a realizar rondas nocturnas para proteger sus corrales y evitar más pérdidas.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD