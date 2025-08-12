Productores de la colonia menonita Swift Current denunciaron un nuevo caso de supuesto abigeato ocurrido la mañana de este martes en la carretera Río Grande, especificamente en La Brecha 4. Según información preliminar, comunarios interceptaron a tres personas que presuntamente transportaban tres vacas lecheras robadas.

La reacción de la comunidad fue inmediata: en medio de la indignación, los vecinos procedieron a quemar dos vehículos en los que se trasladaban los sospechosos.

Posteriormente, los presuntos responsables fueron amarrados y entregados a efectivos policiales que llegaron al lugar.

Testigos relataron que en las últimas semanas se registró el robo de alrededor de 20 reses en la zona, lo que mantiene en constante alerta a las familias productoras.

Muchos se han visto obligados a realizar rondas nocturnas para proteger sus corrales y evitar más pérdidas.

Mira la programación en Red Uno Play