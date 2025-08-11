¡Aterrador video! Una secadora explota cerca de la cara de una clienta

Se trata de una imagen verdaderamente aterradora, y es el momento en que una mujer hacía uso de una secadora de cabello para poder realizarse un corte y peinado en un salón de belleza.

Mientras la mujer, decidió utilizar la secadora para adelantar el proceso, repentinamente, este artefacto llegó a explotar sobre la cabeza de la clienta.

Las imágenes conmocionaron redes sociales, y fue debido a que la mujer se salvó de milagro, ya que la explosión generó pocos daños en ella.

Según expertos, una secadora de cabello puede explotar debido a una combinación de factores, principalmente relacionados con problemas eléctricos y de sobrecalentamiento. Las causas más comunes incluyen: acumulación de polvo y pelusa, cortocircuitos, uso de voltaje incorrecto, y obstrucción del flujo de aire.

