¡Aterrador video! Una secadora explota cerca de la cara de una clienta

Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del negocio.
11/08/2025 11:49
Escuchar esta nota
Se trata de una imagen verdaderamente aterradora, y es el momento en que una mujer hacía uso de una secadora de cabello para poder realizarse un corte y peinado en un salón de belleza.
Mientras la mujer, decidió utilizar la secadora para adelantar el proceso, repentinamente, este artefacto llegó a explotar sobre la cabeza de la clienta.
Las imágenes conmocionaron redes sociales, y fue debido a que la mujer se salvó de milagro, ya que la explosión generó pocos daños en ella.
Según expertos, una secadora de cabello puede explotar debido a una combinación de factores, principalmente relacionados con problemas eléctricos y de sobrecalentamiento. Las causas más comunes incluyen: acumulación de polvo y pelusa, cortocircuitos, uso de voltaje incorrecto, y obstrucción del flujo de aire.
Mira la programación en Red Uno Play
15:00
16:30
17:00
18:55
20:45
22:05
15:00
16:30
17:00
18:55
20:45
22:05