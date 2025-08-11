¡Atención! Esposas de trabajadores del relleno sanitario de Alpacoma bloquean el centro de La Paz

Durante la mañana de este lunes 11 de agosto, esposas y esposos de trabajadores del relleno sanitario de Sak’a Churu, instalaron un bloqueo en cercanías del Palacio Consistorial de la ciudad de La Paz, cerrando calles céntricas y provocando un caos vehicular.

La medida de protesta se instaló en la calle Mercado, esquina Colón, y se habilitaron vías alternas por la calle Loayza y avenida Camacho.

Los movilizados, aseguran que no existen acuerdos con el Gobierno Municipal de La Paz, y que la medida de protesta se mantiene en el relleno sanitario, y se masifica con la medida de protesta en el centro paceño.

“Hasta tarde nos vamos a quedar, pedimos que se respete el convenio del 2024 y queremos que salga la empresa Colina y que el alcalde nos compruebe de que partido político somos”, dice una de las movilizadas.

La movilización también pide garantías a la estabilidad laboral de los trabajadores, además, mientras la protesta se mantiene, las calles de la ciudad de La Paz, se llenan de basura.

