¡Atención! Esposas de trabajadores del relleno sanitario de Alpacoma bloquean el centro de La Paz

Dos de las calles más transitadas en el centro paceño están cerradas por la medida de protesta.

Silvia Sanchez

11/08/2025 10:57

La Paz, Bolivia

Durante la mañana de este lunes 11 de agosto, esposas y esposos de trabajadores del relleno sanitario de Sak’a Churu, instalaron un bloqueo en cercanías del Palacio Consistorial de la ciudad de La Paz, cerrando calles céntricas y provocando un caos vehicular.

La medida de protesta se instaló en la calle Mercado, esquina Colón, y se habilitaron vías alternas por la calle Loayza y avenida Camacho.

Los movilizados, aseguran que no existen acuerdos con el Gobierno Municipal de La Paz, y que la medida de protesta se mantiene en el relleno sanitario, y se masifica con la medida de protesta en el centro paceño.

“Hasta tarde nos vamos a quedar, pedimos que se respete el convenio del 2024 y queremos que salga la empresa Colina y que el alcalde nos compruebe de que partido político somos”, dice una de las movilizadas.

La movilización también pide garantías a la estabilidad laboral de los trabajadores, además, mientras la protesta se mantiene, las calles de la ciudad de La Paz, se llenan de basura.

 

 

