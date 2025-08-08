¿Quiénes no necesitan tramitar el permiso de circulación para el día de las elecciones?

Desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se emitieron las disposiciones correspondientes para la solicitud de permisos de circulación para la jornada de votación del próximo 17 de agosto.

Aquellas personas e instituciones que requieran movilizarse en motorizados, deberán presentar sus solicitudes cumpliendo con los requisitos exigidos por el Órgano Electoral.

Sin embargo, existen personas e instituciones que no necesitan realizar este trámite.

¿Quiénes no necesitan tramitar el permiso de circulación?

De acuerdo al reglamento de permisos de circulación para vehículos motorizados terrestres en procesos electorales y revocatorias de mandato, en su artículo 5 establece las excepciones del trámite y portación de estas autorizaciones.

Los servidores públicos del TSE y de los Tribunales Electorales Departamentales, así como las y los Notarios Electorales.

Los vehículos oficiales de la Policía Boliviana, Bomberos y Fuerzas Armadas.

Ambulancias de entidad de salud, sean públicas o privadas.

Vehículos de atención de emergencias de los Gobiernos Autónomos Municipales.

Los miembros de la Prensa, debiendo mostrar el uso del vehículo con la credencial extendida por el medio de comunicación.

Aquellos que no cumplan con las disposiciones establecidas por el TSE, y circulen sin la autorización correspondiente, podrían ser retenidos y sancionados.

Mira la programación en Red Uno Play