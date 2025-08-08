El 13 de agosto vence el plazo para permiso de circulación; conozca los requisitos exigidos por el TSE

El plazo para realizar el trámite de circulación vehicular durante la jornada de Elecciones Generales, vence este próximo 13 de agosto, y las personas e instituciones que requieran de la autorización extraordinaria, deberán cumplir con los siguientes requisitos.

“A partir de ayer 7 de agosto hasta este próximo miércoles 13 de agosto, es el plazo para tramitar los permisos de circulación vehicular para el domingo 17 de agosto”, informó el vocal Tahuichi a los medios de comunicación.

El miembro del Tribunal Supremo Electoral (TSE), detalló la documentación que deben ser presentadas.

REQUISITOS

-Nota de justificación de la solicitud, firmada por la parte interesada.

-RUAT del vehículo.

-Licencia de conducir vigente.

Tahuichi, explicó que los tribunales electorales departamentales realizarán una evaluación para aprobar o rechazar el permiso de circulación solicitado.

“Verán el lado social. Si es un servicio público se va a dar y si tienen características de salud o de fuerza social, por ejemplo, si hay alguien que tiene que llevar al médico, claro que sí corresponde. Temas de salud y otro tipo de emergencias”, acotó el vocal del TSE.

De igual forma, el trámite se puede realizar de manera virtual, el TSE habilitó una plataforma para este fin.

“Ya no es necesario que soliciten atención en las oficinas del TED La Paz. Las personas que requieran el permiso de circulación vehicular para la jornada de las elecciones generales 2025 tienen una semana de plazo hasta el 13 de agosto”, indicó la presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, Zonia Yujra.

Motorizados que no cuenten con la autorización de circulación el día de elecciones, serán retenidos y pasibles a una sanción.

Mira la programación en Red Uno Play