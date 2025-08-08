La Policía continúa con el proceso de investigación acerca del trágico accidente que cobró la vida de tres personas y dejó otras siete heridas, desde la Dirección de Tránsito, se presume que la causa del accidente fue invasión de carril.

“El vehículo tipo automóvil se estaría dirigiendo de la localidad de desaguadero hacia la ciudad de La Paz, por causas no establecidas, habría invadido el carril, llegando a impactar contra el minibús”, explicó el jefe de la unidad de accidentes de Tránsito de El Alto, coronel Boris Loayza.

El accidente se registró durante la jornada de este jueves, casi todos los ocupantes de la vagoneta perdieron la vida, varios quedaron atrapados entre los fierros, fue necesario el uso de equipo especial por parte de la unidad de Bomberos.

“Las personas que se encontraban en el vehículo particular, lastimosamente habrían fallecido en el lugar, los mismos se encontraban atriccionados en el vehículo, henos tenido que utilizar herramientas para sacarlos, nos constituimos rápidamente al lugar, pero lastimosamente no pudimos rescatarlos con vida”, lamentó el director de Bomberos, coronel Pavel Tovar.

El hecho continúa en proceso de investigación, mientras las personas heridas permanecen recibiendo atención médica.

