Intensifican búsqueda de Ramiro Cucho que fugó de su detención domiciliaria en Llallagua

Después de que se diera a conocer los resultados de un allanamiento en la vivienda del dirigente evista, Ramiro Cucho, y donde no se encontró a la persona, la Policía Boliviana ha iniciado su búsqueda.

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Walter Sossa, confirmó que el acusado ya no se encontraba en el lugar.

“Esta persona no se encontraba en ese lugar. En consecuencia, lo que estamos realizando es su búsqueda para dar cumplimiento a la resolución judicial que revierte su detención domiciliaria”, informó el jefe policial.

En pasados días, se dio a conocer la revocatoria en la detención domiciliaria del dirigente Cucho, y este debía volver a un centro penitenciario para continuar con el periodo de detención domiciliaria.

Ramiro Cucho, que estaría prófugo luego de que un juez ordenara su traslado a prisión preventiva tras revocar su detención domiciliaria por su presunta implicación en hechos de violencia ocurridos en junio en Llallagua, Potosí.

También enfrentaba un proceso el pasado año por el bloqueo de 24 días que protagonizaron los sectores sociales “evistas”.

Mira la programación en Red Uno Play