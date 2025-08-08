¡Todo está listo! Más de 75 fraternidades participarán de la entrada folklórica de Urkupiña

Cuando faltan pocas horas para el inicio de la Festividad de la Virgen de Urkupiña 2025, que se desarrolla en el municipio de Quillacollo del departamento de Cochabamba, todo ya está listo para recibir a miles de feligreses.

Una de las actividades centrales se desarrollará este sábado 9 de agosto, con la participación de más de 75 fraternidades que mostrarán la riqueza cultural del país, con la demostración de bailes en devoción a la Virgen de Urkupiña.

“Estamos listos para celebrar la fiesta más grande que tiene el país, una fiesta religiosa, folklórica y cultural. Para este sábado está previsto el ingreso de la fastuosa entrada folklórica a partir las 09h00”, afirmó el alcalde de Quillacollo, Héctor Cartagena.

El domingo se celebrará la misa central en la plaza 15 de Agosto, a las 11 de la mañana, con la participación de autoridades nacionales, departamentales y locales.

En tanto, para el día lunes, está prevista la peregrinación hacia el Calvario. Miles de feligreses recorrerán un trayecto de, aproximadamente, 15 kilómetros desde la Catedral de Cochabamba hasta la parte superior del cerro Cota, para demostrar su fe y devoción a la Virgen de Urkupiña.

Según la tradición, los devotos llegarán al cerro de Cota para llevar fragmentos de rocas extraídas del lugar como símbolo de un préstamo de la Virgen, las cuales deben devolver el año siguiente.

“Invitamos a la población de Bolivia y del mundo a venir a la tierra de la integración para celebrar la fiesta con fe y devoción. Los esperamos con los brazos abiertos”, expresó Cartagena.

La festividad de Urkupiña, es conocida también como fiesta de la integración, y atrae a feligreses y turistas nacionales y extranjeros, en agosto de cada año.

