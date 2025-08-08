Terrible feminicidio en Potosí: La víctima fue brutalmente abusada sexualmente por su expareja

La Policía investiga un nuevo caso de feminicidio en el departamento de Potosí, la víctima, una mujer de 29 años, falleció en el hospital Bracamonte a causa de un shock hipovolémico y séptico, presuntamente, tras haber sido agredida sexualmente por su expareja.

“La víctima fue trasladada al hospital Bracamonte, donde estaba siendo tratada; sin embargo, su cuadro clínico se agravó y, como resultado de un shock hipovolémico y séptico, se estableció su fallecimiento, según el informe del médico forense”, informó el comandante departamental de la Policía de Potosí, Fernando Edwin Barrientos.

Desde el Ministerio Público, confirmaron la aprehensión del presunto agresor, con quien la víctima había tomado contacto antes de ser internada.

“Este hecho de feminicidio emerge como consecuencia de una agresión física y sexual desplegada por el imputado, que ha sido identificado como el señor Edo Armin C. P., de 36 años de edad, en contra de la víctima, la señora Norma Ch. T. De acuerdo a la valoración médico-forense realizada por el personal del IDIF, cuando la misma se encontraba internada en el hospital Daniel Bracamonte, se da cuenta de la existencia de un traumatismo perianal y anal por perforación de recto, lo que ha merecido, en una primera instancia, una incapacidad de 60 días. Sin embargo, horas después, la víctima llega a perder la vida al interior de este centro de salud”, señaló el fiscal departamental, Gonzalo Aparicio.

El agresor ahora permanece en celdas de la Policía y aguarda su audiencia de medidas cautelares, autoridades confirmaron que se trata del tercer hecho de Feminicidio de esa región, en lo que va del año.

