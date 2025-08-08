Video: Abuchearon y lanzaron petardos a Andrónico en su cierre de campaña en Warnes

Los candidatos por Alianza Popular, Andrónico Rodríguez y Mariana Prado, llegaron hasta la ciudad de Warnes en Santa Cruz como parte de las actividades de cierre de campaña, pero fueron recibidos con un ataque de petardos y abucheos de agrupaciones en su contra.

La actividad proselitista se realizaba en el coliseo de la ciudad, y pese a que contaba con una gran cantidad de personas, desde el exterior empezaron a ingresar petardos y se escucharon gritos.

El maestro de ceremonias pidió calma a los asistentes mientras Andrónico y Mariana eran recibidos por sus seguidores.

“Estamos finalizando poco a poco, no tenemos mucho tiempo, sin ningún miedo hay que tomar una decisión por la primera franja en línea, debemos llegar a la victoria en primera vuelta”, expresó Andrónico.

Los candidatos por Alianza Popular, también formaron parte de una caravana de vehículos, oportunidad en la que prometió, mejorar las vías de la región.

“Desde Montero, Warnes, Santa Cruz, por lo menos cinco vías en cada lado, una imponente avenida, llegando a la Presidencia vamos a concretar esas vías que son vitales para el transporte”, sentenció el candidato ante sus seguidores.

VIDEO:

Mira la programación en Red Uno Play