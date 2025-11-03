Rodrigo Paz retorna de EEUU y promete “tiempos mejores” para Bolivia

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, emprendió su retorno al país tras sostener una serie de reuniones con representantes de organismos financieros internacionales y autoridades del Gobierno de Estados Unidos en Washington.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Paz destacó los resultados obtenidos durante su visita oficial.

“Nos fue muy bien en Washington. Todo lo que fue negociar con las multilaterales, como el Banco Mundial, el BID, el FMI, y con el Gobierno norteamericano, salió muy bien”, expresó el mandatario electo.

En los últimos días, Paz y su equipo económico viajaron a Estados Unidos con el objetivo de gestionar acuerdos de cooperación y respaldo financiero con los organismos multilaterales.

“Regresamos a Bolivia para meterle con fuerza. Vienen tiempos mejores. Amén”, sostuvo Paz, mostrando optimismo de cara al inicio de su gestión.

El presidente electo también agradeció el recibimiento y las atenciones que recibió durante su estadía en Washington, y en el video se lo observa junto a compatriotas bolivianos que se acercaron para saludarlo y expresarle apoyo.

