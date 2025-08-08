¡Escalofriante! Hallaron restos humanos en la comida de los perros de un asesino serial

El terrible y escalofriante hecho se continúa investigando en Jujuy, Argentina, donde un hombre identificado como Matías Jurado, es acusado de terminar con la vida de al menos cinco personas, cuyos restos, fueron hallados en su vivienda.

Según avanza el proceso de investigación, el fiscal que investiga el caso, Guillermo Beller, manifestó que el imputado les daba de comer restos humanos a sus perros.

Beller explicó que las pruebas reunidas hasta el momento ubican a las cinco personas desaparecidas en la casa de Jurado. Además, el funcionario dio detalles sobre los restos de la carne de las víctimas, lo que generó conmoción.

"Se encontró piel en los platos de comida de los perros del domicilio y también entendemos que Matías Jurado alimentaba a otros animales del barrio”.

El fiscal advirtió que se perdieron pruebas importantes para la causa, ya que parte de los restos habrían sido consumidos por los animales.

“Esa piel que estaba tirada en los platos de comida de los perros eran partes de restos humanos: cartílagos y pelo”, detalló.

Las imágenes y otras pruebas recolectadas por los investigadores ubican a las cinco víctimas en la casa de Jurado, aunque por el momento “no está determinado que hayan existido torturas ni canibalismo”, según aclaró el funcionario.

Beller confirmó que los restos de piel encontrados en el lugar corresponden a ADN humano de un masculino.

Las víctimas fueron identificadas como Juan Carlos González, de 60 años; Juan José Ponce (51); Miguel Ángel Quispe (60); Sergio Alejandro Sosa (25) y Jorge Omar Anachuri (60).

