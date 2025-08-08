TEMAS DE HOY:
Así fue el concierto de Los Kjarkas creado en Roblox por el Bicentenario

VIDEO: La celebración por el aniversario de Bolivia también llegó a las plataformas virtuales.

Silvia Sanchez

08/08/2025 11:15

Imagen captura RR.SS.
La celebración del Bicentenario de Bolivia, no pasó desapercibido a nivel mundial, ya que el país recibió la felicitación, incluso desde otros continentes, pero algo que llamó la atención, fue el sentir boliviano de los jugadores de algunas plataformas virtuales, que también festejaron los 200 años.

Una de las plataformas “de moda” y que cuenta con miles de usuarios, es Roblox, y es que sus usuarios no quisieron quedar indiferentes y organizaron varias actividades conmemorativas.

Entre las jornadas de juego, estuvo el desfile del seis de agosto, evento que contó también con la creación de banderas del rojo, amarillo y verde; y lo que más impresionó, fue la organización del concierto con uno de los grupos bolivianos más reconocidos a nivel mundial, como son Los Kjarkas.

Cientos de usuarios de Roblox participaron de este concierto, y fueron contando sus experiencias en redes sociales.

Roblox es una plataforma de videojuegos en línea y un sistema de creación de videojuegos desarrollado por Roblox Corporation que permite a los usuarios programar y jugar juegos creados por ellos mismos o por otros usuarios.

 

