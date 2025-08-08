TEMAS DE HOY:
actriz denuncia acoso Hombre agrede a su esposa embarazada Robo de cabellos

18ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Preocupación en la frontera Bolivia-Argentina por la contaminación de ríos y peces

La denuncia fue realizada por el interventor de Aguas Blancas del vecino país.

Silvia Sanchez

08/08/2025 10:11

Imagen captura RR.SS.
Argentina

Escuchar esta nota

Un hecho que se ha hecho más visible a raíz de la denuncia que hace el interventor de Aguas Blancas y es reflejado por el medio de comunicación argentino, El Tintero de Salta.

Adrián Zigarán, hizo una dura advertencia sobre la contaminación de los ríos Pilcomayo y Caraparí, “que están recibiendo directamente aguas residuales y residuos de minería”, un hecho que requiere la urgente intervención del gobierno nacional, señala la publicación.

El interventor explicó que la contaminación “no se limita a desechos cloacales, sino que también incluye la presencia de mercurio, cianuro y otros metales pesados”, que provendrían de Bolivia según indican.

De acuerdo al punto de vista del interventor, el impacto es directo y severo en las comunidades indígenas que habitan en la zona, “quienes consumen pescado de estos ríos, poniendo en riesgo su salud de manera inmediata”.

Además, lamentaron el fuerte olor que se desprende en la zona durante el verano, sobre todo con las altas temperaturas, situación que afectaría a ciudades como Tartagal y Bermejo.

El funcionario argentino, aseveró que la situación de contaminación ambiental y sanitaria no puede resolverse desde el ámbito municipal. "Esto es un problema bilateral", afirmó, y exigió la urgente intervención de la Cancillería argentina para iniciar un diálogo con las autoridades bolivianas.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD