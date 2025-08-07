TEMAS DE HOY:
Dos personas caen por gradas sin baranda al salir corriendo de una habitación

En las imágenes se observa que el hombre lleva un objeto en las manos, seguido de cerca por la mujer.

Silvia Sanchez

06/08/2025 23:09

Imagen captura RR.SS.
Perú

Escuchar esta nota

Una cámara de seguridad registró el momento en que un hombre y una mujer salen corriendo de una habitación. Mientras huían por un pasillo, ambos cayeron por unas escaleras que no contaban con baranda.

En las imágenes se observa que el hombre lleva un objeto en las manos, seguido de cerca por la mujer. Al girar en una esquina, no advierten la presencia de las gradas y caen violentamente.

El video se viralizó en redes sociales. El hecho habría ocurrido en Perú, se desconoce el estado de salud de las personas involucradas.

AQUÍ VIDEO:

