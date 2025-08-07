Una cámara de seguridad registró el momento en que un hombre y una mujer salen corriendo de una habitación. Mientras huían por un pasillo, ambos cayeron por unas escaleras que no contaban con baranda.

En las imágenes se observa que el hombre lleva un objeto en las manos, seguido de cerca por la mujer. Al girar en una esquina, no advierten la presencia de las gradas y caen violentamente.

El video se viralizó en redes sociales. El hecho habría ocurrido en Perú, se desconoce el estado de salud de las personas involucradas.

AQUÍ VIDEO:

