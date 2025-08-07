TEMAS DE HOY:
Mujer embarazada agredida Madre apuñala a su hijo búsqueda de prófugo

23ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

Video: Choferes desfilaron con sus buses aludiendo a la “falta de diésel”

En el marco de los actos por el Bicentenario de Bolivia, organizaciones aprovecharon para realizar sus protestas.

Silvia Sanchez

06/08/2025 22:40

Escuchar esta nota

Como parte de los actos conmemorativos por el Bicentenario de Bolivia, durante la tarde de este miércoles, se desarrollaron desfiles cívicos, donde varias instituciones participaron para mostrar su fervor cívico.

Sin embargo, algunas instituciones, aprovecharon la actividad, para poder expresar su molestia por la crisis que atraviesa el país, y la falta de abastecimiento de combustible.

Uno de estos hechos, se hizo viral en las últimas horas, y en redes sociales, se muestra como choferes desfilaron con sus flotas, remarcando la falta de diésel con carteles pegados en el motorizado.

Los comentarios no se dejaron esperar ante este hecho, y te invitamos a observar este video viral.

VIDEO:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD