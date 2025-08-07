Video: Choferes desfilaron con sus buses aludiendo a la “falta de diésel”

Como parte de los actos conmemorativos por el Bicentenario de Bolivia, durante la tarde de este miércoles, se desarrollaron desfiles cívicos, donde varias instituciones participaron para mostrar su fervor cívico.

Sin embargo, algunas instituciones, aprovecharon la actividad, para poder expresar su molestia por la crisis que atraviesa el país, y la falta de abastecimiento de combustible.

Uno de estos hechos, se hizo viral en las últimas horas, y en redes sociales, se muestra como choferes desfilaron con sus flotas, remarcando la falta de diésel con carteles pegados en el motorizado.

Los comentarios no se dejaron esperar ante este hecho, y te invitamos a observar este video viral.

VIDEO:

